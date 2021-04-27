在日本的球場上，不時會看到球迷高舉「一球入魂」的打氣標語，這多數用於棒球及壘球等擊球類運動，亦即全心全意投入每一球的意思。即使這些運動在香港不算熱門，但仍有一班人為之努力，就如香港女子壘球隊外野手林佩君（Yaffa）凡事以壘球為先，其目標也簡單明確，就是變得更強，她也確信壘球如人生，只要認清目標後一步一步走，總有機會成功。

記者：許嘉明

攝影：董立華、部份圖片由受訪者提供

今次訪問要從一次不太一樣的打招呼開始，「你好，我叫Yaffa，打壘球嘅。」這是我在3月邀約抗癌成功的沙灘排球員劉梓浩時，他的經理人跟我見面時說的話。單憑這句話，多少感受到Yaffa凡事不忘壘球的態度吧？現年33歲、任職體育公關的Yaffa中二開始接觸壘球，中學時就讀學界壘球霸主王肇枝中學，其體育老師更是前香港壘球代表隊的單寶珊。初學壘球的Yaffa跟一般人無異，不懂任何規則和戰術，亦有「不知道在做甚麼」的念頭，不過她笑言越打越發現箇中樂趣，每次練習和比賽都學到新事物，不論任何運動，堅持也是成功不二法門，「你以為自己做得夠好，但原來下一秒可以更好，永遠都喺度挑戰自己。」

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全隊跑最快愛做外野手

現司職中外野手的Yaffa透露試過投手、捕手、內野等不同位置，但速度快的她在一次聯賽試打外野手後便愛上這位置，「投手需要天賦，就係手指要長，我嘅手太細，投球好難落旋，所以最後放棄咗。我係速度型球員，好享受電兔咁喺外野奔跑，然後將波接實嘅感覺。」她續指嘗試不同的守備位置，也是個了解自己的過程，「每個位置都有唔同特質，當你打得好就會有成功感。轉打唔同位置唔係挫折，反而係睇你喜好。」在隊內的測試中，Yaffa從本壘跑上一壘只需2秒30，是全隊最快的球員。

壘球有攻有守，Yaffa笑言兩者都喜歡，在她眼中擊球猶如超級對決，不只考驗球技，更是場心理戰，「你喺擊球區，係同對面投手嘅對決。你要諗佢點投球，佢又會想將你三振出局，好考心理質素。即係話你會唔會怯場，之前揮過空棒，會唔會有陰影？呢個對決其實好癲，我覺得好好玩。」此外，進攻方擊球後要跑過一、二、三壘，再回本壘才能得一分，Yaffa坦言港隊實力跟列強有差距，故外出比賽時要靠合作，跟隊友互相推進，必要時犧牲自己，球隊才有機會得分，她比喻這過程像人生，「過程其實好似人生，要每個壘、每個壘向前推進，而且你唔會知道中間會發生乜嘢事，但你需要團隊幫助，你又需要自己進攻，然後先圓滿返嚟攞分，所以每一分都得來不易。」

Yaffa不諱言外野手的守備範圍大，她也自覺肩負球隊最後一道防線的使命；若她能接實敵方擊出外野的高飛球，更能把對手接殺出局，「球場好大，但壘球好細，比賽嗰陣要一直保持專注，係一種心態考驗。假如內野出現失誤，仲有我哋喺外野補救，但外野手失誤就冇人幫，我覺得自己好重要。」

小腿骨裂險錯過亞錦賽

從初中開始打壘球的Yaffa加入港隊近20年，也是球隊其中一位最老資歷的球員。她表示日籍教練大島田在2011年執掌帥印後，令球隊有顯著進步。除練習量增加，也改變球員心態，「教練覺得心態比技術更重要，佢成日講精神，即係你夠不夠精神、你會不會放負，因都會影響隊友。佢又成日展示背脊畀隊友睇，意思係我做到最盡，後面嘅人望到你都唔敢懶。呢啲對我、甚至對球隊都有好大影響。」Yaffa更指香港壘球隊只屬業餘，要跟列強競爭，就要每次練習都盡全力，尋求進步，「我成日問自己，人哋練習嗰陣，我哋就返工返學，我哋究竟練得有幾多，又有幾努力？」

香港女壘不少人因事業、家庭等因素來了又走，但Yaffa始終堅持，球隊花了近六年成長，在2017年更迎來轉捩點：在年底的亞錦賽有機會爭取翌年雅加達亞運入場券。不過Yaffa透露自己在賽前個半月在廣州集訓時，被隊友投出壞球擊中她的左腳，經檢查後證實小腿骨裂，令她頓時晴天霹靂，亦怕因傷錯過比賽，「照咗X光知道骨裂後，我當街喊出嚟，諗到距離比賽唔夠個半月，我係咪冇得比賽？」醫生指她康復需時，未能趕及出賽，但大島田教練卻給予她無限信任，令她相信意志可擊退傷患，「教練好決斷同我講，『你打到，你會好番』，而我亦不斷同自己講『我打到』。我不斷治療、食鈣粉，希望裂口盡快癒合，練唔到左腳，我就練右手同上身，只要腳一好，我就準備好落場。」

Yaffa深信只要信念堅定便可戰勝傷患，她在養傷期間也不時對自己精神喊話，最終她未徹底痊癒，但也趕及復出戰亞錦賽，助香港壘球歷史性爭到亞運入場券。經此一役，她更相信身陷逆境時，惟有堅持下去，才會出現旁人眼中的奇蹟，「你唔可以放棄、唔可以認輸，咁先可踏出下一步。誇張啲講，你相信自己可以，就做到任何事。」

見姚明終覺自己係運動員

首次參與亞運這類大型運動會的開幕儀式，令Yaffa留下深刻印象，「我哋着住香港隊制服，全部香港運動員一起入場，就覺得代表隊身份好強烈。其實教練成日都話，你着住香港隊隊服就要對得住佢。」在選手村的所見所聞，也叫Yaffa難忘及確切感受到自己是名運動員，「周邊全部人都係運動員，好多仲係球星。你會發現跟呢個級數嘅運動員喺同一空間，大家都好積極備戰亞運，呢件事對我嚟講好夢幻。」她續指，「即係我喺飯堂突然見到姚明，你就會覺得『我係個運動員』，心情係長期毛管戙。」

香港女壘在雅加達亞運首戰對南韓，即使甫開局已遭對手站滿壘，幸Yaffa接住高飛球穩住第一局，港隊第3局更成功取得亞運隊史第1分。港隊這次亞運六戰皆北，但Yaffa卻視為寶貴經驗，盼從中了解跟列強的差距，繼而改善不足，「打得唔好嘅話，你只有兩個選擇：一係放棄，二係令自己進步，做得更好。」對於Yaffa而言，打亞運、出戰亞大區奧運資格賽只是追夢起點。她幻想過被日本職業球隊挖角，但更實際的目標是盡力變強，領港隊多打一屆亞運，「我短期內目標係以前輩身份同自己嘅能力，帶球隊打多次亞運。」

有「女版鈴木一朗」之稱的日本傳奇壘球手山田惠里，在2008年曾領軍於北京奧運奪金，2018年在雅加達亞運也再次助日本女壘掄元。視山田為偶像的Yaffa也希望像對方長打長有，盡力變強，「一直以來，我打壘球嘅目標好簡單，我要好勁。希望可以同像偶像山田惠里一樣，無論球技及心態都唔怕競爭。就算香港唔係最強球隊，我都希望成為有力同其他人比拼嘅球員。」