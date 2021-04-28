曼聯名宿傑斯在周三現身曼徹斯特裁判法院，就三項控罪應訊。傑斯在庭上否認所有指控。

傑斯在去年11月涉嫌毆打女友凱特被當地警方拘捕，隨後更爆出傑斯當時更毆打另一名20多歲的女子，據報是女友凱特的妹妹。傑斯被捕後不但與凱特分手收場，更失去帶領威爾斯參加今夏歐國盃的機會，最終傑斯共被起訴三項罪名，包括兩宗襲擊罪及一宗強迫或控制他人罪，一旦罪成有機會被判入獄五年。

現年47歲的傑斯，周三早上身穿西裝並戴上黑色口罩，在嚴密保護下抵達曼徹斯特裁判法院，庭上控方宣讀了傑斯涉及的3宗罪狀，包括去年11月1日在曼徹斯特的家中對一名30多歲女子造成的實際身體傷害罪，並同時被指控襲擊一名20多歲的女子，另一項控罪則是在2017年12月至2020年11月期間，涉強迫或控制他人眾接近3年。

據英媒報稱，傑斯只是在確認自己的名字、地址及否認控罪時曾開口說話，其餘時間都保持緘默，最終法院批准傑斯保釋，保釋條件包括不得與兩名涉案女子接觸，或前往她們所在的任何地方，並要於5月26日在曼徹斯特皇家法院再次出庭應訊。

早前傑斯方面曾發表聲明，指自己充分尊重法律程序，並理解指控的嚴重性，強調自己不會在庭上認罪，希望能洗脫罪名。傑斯還祝福威爾斯代領隊羅拔佩治、教練團、球員和球迷，在今夏歐國盃決賽周取得成功。

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