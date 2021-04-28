世界桌球錦標賽繼續在英國謝菲爾德的德克魯斯堡舉行，前世界冠軍冰咸在兩節比賽後暫以局數7:9落後於在次圈淘汰了衞冕奧蘇利雲的麥基爾，另一前冠軍澳洲的羅拔臣則與上屆亞軍基蘭威爾遜暫時打成8:8平手。

2015年世界冠軍冰咸，周二在8強首節與麥基爾打成4:4平手，第二節開賽後冰咸先贏一局，接着打出一cue81度而勝出第10局，但麥基爾接連打出一cue126及81度再追平6:6。冰咸雖以一cue120度勝出第13局而再度領先，惟麥基爾隨即先後打出一棒92、130及75度，連贏三局後以領先9:7結束第二節比賽。

至於2010年冠軍得主羅拔臣，首節兩度一cue破百下一度以局數5:2領先基蘭威爾遜，後者第八局打出一cue76度追成3:5。第二節基蘭威爾遜逐步追上，追成6:6後羅拔臣雖出一cue126度，但基蘭威爾遜連取兩局超前成8:7。羅拔臣在第16局先取31度後，威爾遜有機會反擊但打失紅球，羅拔臣再打出一cue66度，以97:0勝出，完成第二節比賽雙方以8:8暫時賽和。

另外兩場8強賽事，世界「一哥」卓林普在首節比賽後與2005年冠軍梅菲暫時打成4:4平手，三屆世界冠軍沙比則以6:2領先同樣曾三度在世錦賽封王的威廉斯。

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