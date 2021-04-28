皇家馬德里周二在歐聯4強首回合只能以1:1逼和到訪的車路士，教練施丹對車仔領隊杜曹的不勝戰績改寫為4和1負，不過，施丹賽後認為皇馬上半場很難踢，對賽和車仔感到滿意。

施丹賽後表示賽果很公平︰「上半場我們十分困難，但下半場我們掌控得較多。他們非常迅速，有很好的球員，一開始已踢得非常出色。下半場我們取得較多控制權，我們仍未出局，對整體表現亦滿意。」施丹稱︰「他們在準決賽是有原因的，他們是一支出色隊伍。次回合競爭將會非常激烈。就像其他人一樣，艾達米列達奧今戰非常出色，他們今晚都盡了全力而現在我們將會休息。」

對於為球隊扳平的賓施馬射入了個人在歐聯的第71，與魯爾並列歐聯歷史射手第四位，施丹讚揚賓施馬表現突出並且為對方而高興，不過他亦說︰「我對他所做的並不意外，重要的是他們所作的努力。」施丹重申皇馬將會在作客倫敦的次回合嘗試去贏比賽。

施丹領皇馬在歐聯是第五次與由杜曹領軍的球隊對壘，之前四次杜曹先後帶領多蒙特及巴黎聖日耳門（PSG）出戰，施丹落敗的一次是於2019/20球季在歐聯分組賽作客以0:3不敵PSG，其餘三場賽果均為2:2。

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