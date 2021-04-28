勇士周二在9分40秒比賽中0得分，被小馬打出一段28:0攻勢，結果在上半場只取得球隊今季新低的29分之下，於主場以103:133大敗於小馬，兩連勝告一段落。

全隊有六人得分上雙的小馬今場有當錫（Luka Doncic）攻入全場最多的39分，有五人得分上雙的勇士則以三分球9投5中的史堤芬居里（Stephen Curry ）攻入27分最多，隊友慕達（Mychal Mulder）亦有26分進賬，但勇士手感突然失靈成為球隊慘敗關鍵。

今場比賽，勇士在第一節剩下8分40秒時，藉居里遠射三分得手而超前小馬12:11，但勇士在第一節餘下時間未再得分，直到第二節比賽了1分鐘才由普爾（Jordan Poole）打破僵局。勇士在該段9分40秒內連續射失18球、包括9記三分球，被小馬打出28:0的攻勢，結果在第一節僅得12分、第二節亦只攻入了17分之下，完半場以29:62落後小馬，是球隊自卡爾於2014/15球季出任主帥以來的半場最低得分。

根據Elias Sports Bureau的數據，28:0是平了過去20季NBA第二最長得分攻勢，亦是2017年11月22日紐約人對速龍的28:0以來最長得分攻勢，近20季最長是騎士在2009年12月6日對公鹿的29:0。

勇士在第三節雖然攻入35分，但仍然不及該節攻入了41分的小馬。完成第三節後勇士落後64:103，比賽早已淪為垃圾時間，第四節勇士更曾被小馬拋離43分，最終亦以30分之差大敗。

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