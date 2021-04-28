阿仙奴班主高安基和祖殊高安基正式宣佈無意出售阿仙奴，並表示他們仍然100%致力於阿仙奴，以爭取贏得最重要的獎盃為目標。

阿仙奴是歐洲超級聯賽（ESL）12支始創球隊之一，但這個新設立賽事因廣受爭議，大部份球隊陸續宣佈退出而暫停。不過，大量阿仙奴球迷上周五在主場對愛華頓的英超賽前到阿聯酋球場外示威，抗議球會參與ESL並要求高安基下台及出售阿仙奴，串流音樂平台Spotify創辦人瑞典的Daniel Ek亦表明有意收購，惟高安基周二發聲明強調無意出售兵工廠。

Kroenke Sports & Entertainment （KSE）的聲明表示︰「近日我們注意到傳媒就潛在的阿仙奴收購競價作出猜測，我們100%致力於阿仙奴，不會出售球會的任何股份。我們並沒收到任何報價，而我們亦不會考慮任何報價。」聲明續指︰「我們對阿仙奴的雄心，仍然是爭取贏最重要的獎盃，我們會專注於改善我們在球場上的競爭力去實現它。」

據報道，Daniel Ek拉攏了三位阿仙奴名宿亨利、伯金和韋拉協助他收購阿仙奴，而在高安基透過KSE發表聲明前，ESPN引述消息人表示，祖殊高安基在內部會議中向大約350名員工表達了無意出售阿仙奴的訊息，他在周二下午的50分鐘網上會議中談到他們甚至不願意考慮任何有關方面的接洽，他們是百分百致力於球會及希望幫助球隊再次競逐主要錦標。

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