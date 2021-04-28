周二車路士遭皇家馬德里逼和1:1，正選前鋒迪姆華拿在比賽初段嚴重失機，小禁區近門起腳射得太過正中，被皇馬門將泰拔高圖爾斯及時用腳救走，據sofascore的統計數據，這已經是今季華拿在英超及歐聯賽事上，第21次錯失絕佳入球機會，失機似乎已成為常態，惟領隊杜曹仍然護短，鼓勵華拿重新振作。

反觀在前領軍林柏特麾下有不少機會、今季暫時以12個入球仍是車路士首席射手的譚美阿巴謙，周二繼續坐足90分鐘冷板，賽後英超名將里奧費迪南為阿巴謙抱打不平：「太瘋狂了，一名年輕球員，他擁有如一名新簽約球員迪姆華拿的上陣時間嗎？他根本沒有獲得足夠的照顧及理解。新簽約的球員的確花費很多投資，但你同時亦有投資在年輕球員身上，年輕球員在球隊上更有價值，但他們卻從沒獲得新簽約球員的時間或耐性。」

「譚美（阿巴謙）沒有獲得迪姆（華拿）的上陣時間，華拿在周末入球但亦錯失入球機會，今晚他又錯失一球，如果你是阿巴謙，你坐在那裡至少會想，周末讓我上陣表現一下吧。」

前英超名將麥馬拿文亦稱：「很多人都說迪姆華拿不是天生射手，今天又證明這說法正確，你仍然會覺得他入不到足夠的入球。如果你是譚美阿巴謙或基奧特，你會想我要做甚麼才能在今晚上陣呢？」

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