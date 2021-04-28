世界桌球錦標賽八強賽事周三繼續在英國謝菲爾德舉行，三屆冠軍沙比與上屆亞軍基蘭威爾遜，齊齊打入四強。

周二在首節領先威廉斯6:2的沙比，於賽事重開後保持強勢，一開始就連贏四局，將比分拉開至10:2。同樣贏過三屆世錦賽冠軍的威廉斯，雖然以80:13拿下第13局，但沙比隨即再連贏三局，以總分13:3勝出。

另一邊廂，在前一日跟羅拔臣打成8:8平手的基蘭威爾遜，周三再一口氣連贏五局，最終贏13:8，晉級四強。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波