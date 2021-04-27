衞冕的廣東周二在CBA總決賽第一回合，以88:83擊敗上屆亞軍遼寧，於三場兩勝的對決先拔頭籌。

雙方在比賽初段打得相當保守，廣東憑着嚴密的防守，半場領先41:29。進入下半場比賽，郭艾倫回復手感連得8分，協助遼寧追近至只落後42:45，打完三節後廣東領先60:55，帶着5分優勢進入最後一節比賽。

遼寧之後繼續以郭艾倫作為進攻重心，一度追至僅落後62:64，但周鵬在關鍵時刻射入一個三分球，加上外援威姆斯連番得分，協助廣東保住優勢，最終以88:83勝出，先贏一場。

威姆斯今仗取得全場最高的22分，外加8個籃板球及5次助攻，周鵬有18分，趙睿亦為廣東貢獻了12分。遼寧方面，郭艾倫得到全隊最高的20分，可惜仍然無濟於事。第二回合賽事將於周四晚上進行。

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