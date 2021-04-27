周一英超李斯特城主場以2:1反勝水晶宮，由於李城後衞韋斯利科芬拿以及水晶宮高耶迪正在遵守伊斯蘭教的齋戒月，因此在日出之後以及日落之前皆不可以飲食，因此球證就破例吹停比賽，讓二人可以在場邊吃下能量條。賽後科芬拿就在Twitter上感謝英超賽會、水晶宮以及對方門將古亞達。

據英國傳媒SkySport指，原來李城以及水晶宮在賽前已經在賽前與該場的主球證史葛一致同意，在比賽進行至半小時就暫停比賽，讓科芬拿與高耶迪可以在日落後破齋。當比賽進行至35分鐘時，科芬拿趁着水晶宮門將古亞達開出龍門球時，就走到場邊補充能量，而球證在此時亦吹停了比賽，隨後科芬拿在吃完能量條後就向古亞達舉起了大姆指表示感謝。

其實在齋戒月期間不准飲食的關係，對於職業球員而言絕對是一大考驗，因此在上周李城3:0大勝西布朗一仗，李城領隊羅渣士就選擇在61分鐘就收起了正進行齋戒的科芬拿，為此羅渣士表示：「如果我可以讓他下場的話，他就可以在板凳上進食，這只是為了保護他。我曾經與很多尊重自己信仰的球員合作過，這可以為他們帶來力量。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波