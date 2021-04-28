曼聯中場般奴費南迪斯雖然只有26歲，但他最近透過紅魔官方網站回應球迷提問時透露，有時在掛靴後擔任教練，並希望有朝一日能夠成為曼聯領隊。

「這（退役）曾經是一件很長遠的事情，但隨着時間流逝，球壇已出現了一些2000年、01年、02年出生的孩子，我妹妹也是00年出生的，所以我腦裏也有一些困惑。」B費說。「我正嘗試享受足球，但老實說，我希望成為一名教練。」

「我不知道會執教哪一支球隊，當然，最好是最大的球會。如果能夠執教曼聯，我會很高興。」這位葡萄牙國腳續道。「就着對足球的感情，我認為我要留在球圈。我整個人生也是關於足球，所以未來亦會是這樣。」

當被問到曼聯下季是否有力爭奪英超錦標，B費雖然未有正面回應，但就指紅魔的表現已大有改善。「老實說，在我加盟之後，球隊的表現已改善了很多。我親身感受到進步，但其實早在領隊（蘇斯克查）接手後，球隊就已有起色了。他正一手令球隊變得越來越好。」他說。

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