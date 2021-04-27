周三歐聯四強首回合，巴黎聖日耳門（PSG）率先在主場迎曼城，PSG上2圈先後淘汰曼城主帥哥迪奧拿的2支前東家巴塞隆拿與拜仁慕尼黑，以尼馬及基利安麥巴比為首的鋒線威脅力強，穩守突擊戰術深有「格食格」味道；反觀近期征戰頻繁的曼城，整體攻力及狀態明顯下滑，加上哥帥領軍曼城首晉四強壓力甚大，今仗作客難讓平/半，捧下盤。

文：尊嘉

剛於周日以1:0擊敗熱刺贏得英聯盃的曼城，周三在歐聯四強先作客巴黎，舟車勞頓之餘，還比起上周六出戰聯賽的PSG少一日休息。

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曼城兵疲防線露缺口

近期不斷多線作戰的曼城球員，亦開始出現疲態影響球隊戰績，早前在聯賽先爆冷1:2不敵列斯聯，英足盃4強又以0:1負車路士出局，隨後聯賽對阿士東維拉又有守將史東斯領紅，大半場少賽1人下保住2:1勝局，上仗英聯盃決賽曼城亦續派不少主力出戰，但要苦戰至完場前，才靠拿樸迪頂入一箭定江山捧盃，贏得頗為辛苦。

事實上，曼城近期整隊的速率明顯下滑，臨近季尾球員的緊迫戰術明顯不及季前銳利，防線亦開始出現漏洞，歐聯8強面對多蒙特2回合都有失球，今仗面對攻力更強的PSG，曼城防線難保不失。再者，今仗是哥帥入主曼城後首次殺入歐聯四強，上一圈對多蒙特時球隊已踢得畏首畏尾，多年來被捧為歐聯大熱卻最終食白果的壓力明顯浮現，亦是該隊往往在歐聯遭遇滑鐵盧、未能發揮最佳水準的原因，上屆正正以1:3不敵另一支法甲球隊里昂出局。

PSG晉級路證實力

反觀上屆歐聯亞軍PSG，自然以冠軍為目標，雖然今季在法甲戰績下滑，但其實與該隊集中歐聯戰線有關。事實上，該隊今季歐聯演出極具說服力，先在分組賽死亡之組力壓RB萊比錫及曼聯出線，16強更2回合計以5:2完勝哥帥母會巴塞晉級，上圈面對衞冕的拜仁大踢穩守突擊，其中首回合雖只得6次射門比拜仁少25次，但卻成功轟入3球領先3:2，次回合尼馬不斷中柱中楣下才負0:1，但仍憑作客入球優惠晉級，晉級過程屢勝強敵，整體演出甚至比曼城更佳。

雖然上輪法甲麥巴比因傷退下火線，但外媒預計此子問題不大可以披甲，這名法國球星踢大戰特佳，今季在歐聯已攻入8球及交出3個助攻，曼城習慣的高位防線隨時被麥巴比及尼馬等快馬利用，且PSG防線不但有上圈對拜仁時缺陣的馬昆奴斯哥利亞復出，更有剛續約的門神基羅拿華斯把守最後一關，PSG主場受讓平/半捧下盤。

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