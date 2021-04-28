緬甸泳手Win Htet Oo前早透過社交網站Facebook宣佈，由於不滿緬甸軍政府發動軍事政變，並以暴力鎮壓示威者，決定拒絕代表國家出戰今夏的東京奧運，同時促請國際奧委會（IOC）向緬甸奧委會（MOC）施壓。

「國旗染滿了人民的鮮血，我不想在它底下參與國際巡遊。」現年26歲的Win Htet Oo在FB發聲明，批評緬甸軍警血腥暴力鎮壓示威，以「無差別」方式殺害手無寸鐵的平民，當中包括運動員。「我希望IOC拒絕承認MOC是負責緬甸奧林匹克運動的合法組織。」他說。「MOC是軍政權的傀儡組織。以敏昂萊為首的軍方推翻民選政府後，軍隊和警察已殺害了超過600名的平民，當中包括19歲跆拳道選手Ma Kyal Sin，她被子彈射中頭部身亡，她只是在示威中為人民發聲。身為緬甸國家隊運動員，我不想為極權下的MOC出戰，因而正式宣布退出。」Win Htet Oo補充說。

目前正在澳洲接受訓練的Win Htet Oo，在19年的東南亞運動會，以22.62秒達到東奧男子50米自由泳B標，成為緬甸歷來首名達到奧運標準時間的泳手，但他強調，除非文人政府重新上台，否則他將不會代表緬甸出戰東奧。

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