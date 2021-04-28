【綜合英格蘭外電】阿仙奴班主高安基和祖殊高安基正式宣佈無意出售阿仙奴，並表示他們仍100%致力於阿仙奴，以爭取贏得最重要的獎盃為目標。

阿仙奴是歐洲超級聯賽（ESL）12支始創球隊之一，但這個新設立賽事因廣受爭議，大部份球隊陸續退出而暫停。不過，大量阿仙奴球迷上周五在主場對愛華頓的英超賽前到阿聯酋球場外示威，抗議球會參與ESL並要求高安基下台及出售阿仙奴，串流音樂平台Spotify創辦人瑞典的Daniel Ek亦表明有意收購，惟高安基周二發聲明強調無意出售。

Kroenke Sports & Entertainment （KSE）的聲明表示︰「近日我們注意到傳媒就潛在的阿仙奴收購競價作出猜測，我們100%致力於阿仙奴，不會出售球會的任何股份。我們並沒收到任何報價，而我們亦不會考慮任何報價。」

紅軍上季蝕五億

另外，利物浦於周二公佈上季收支狀況，因受體壇停擺影響收入大減，錄得高達4,600萬鎊（約5億港元）的赤字。紅軍上季雖歷史性首奪英超冠軍，但仍無法避免疫情下收入大減的命運，上季在轉播收益大減近6,000萬鎊，僅獲2.2億鎊收入。而比賽日收益同樣大減，僅獲7,100萬鎊。

紅軍上季總收入約為4.9億鎊，比前季減少4,300萬鎊，除稅前錄得4,600萬鎊赤字。據英媒90MIN分析指，今次財政報告反映利物浦在疫情期間深受影響，加上球隊有可能失去來季的歐聯參賽資格，收入將進一步減少，預料球隊今夏有需要出售部份球員套現。