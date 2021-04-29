周二歐聯4強首回合，皇家馬德里僅與車路士賽和1:1，下周次回合要造訪對方地頭的史丹福橋球場，尋求機會殺入決賽。不過，據《世界體育報》透露，左閘馬些路被西班牙政府隨機抽中下周要在馬德里議會的選舉中，在票站出任監督人員，因此有可能缺席這場大戰。

馬些路雖是巴西國腳，但因在皇馬效力，2011年就已經取得西班牙國籍，要履行公民義務。西班牙選舉為確保公平公正，每次都會隨機挑選國民往票站監督，而這次就抽中馬些路，他還可以在完成幫忙後，得到65歐羅（約600港元）的報酬。

替球隊踢歐聯和做票站監督2選1，相信馬些路絕對會選前者，而西班牙法律也確實容許可申請豁免，但規定參與公共活動的專業人士，該活動必須是在選舉日前或當日舉行，而利雲特門將艾達費蘭迪斯前年也與馬些路一樣被隨機選中做工作人員，就因該隊在選舉日有比賽而獲得豁免。

不過，這次選舉日是在下周二，即當地時間5月4日，而皇馬作客車路士的次回合則是5月5日的下周三，未必可獲得豁免權。雖說馬德里政府表示，馬些路可在完成選舉工作後，即飛倫敦與球隊會合，但因新冠肺炎的防疫限制，英國政府規定皇馬必須全體球員一同到埗，不能有人單獨來到，令馬些路參與這場比賽的機會成疑。

今季正選左閘費蘭特文迪近期受傷，因此教練施丹在首回合要用上馬些路，目前文迪看來趕及復出的可能性不大，因此皇馬正努力和政府部門溝通，希望馬些路可以隨隊出征，不用參與選舉監督工作，否則就可能要由拿祖費南迪斯客串該位置。

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