法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）周三晚在歐聯四強首回合對曼城先勝後，下半場表現明顯不及上半場，當中所失第二球是因人牆「穿窿」所致，而本報客席足球名家鄭兆聰表示，如此高水平賽事，PSG卻犯上如此嚴重錯誤導致失守，更可能因此而四強止步。

PSG在歐聯四強首回合上半場是發揮較佳一隊，且由隊長馬昆奴斯早段把握角球機會頭槌先開紀錄，但曼城下半場針對性加強壓迫令到PSG難以組織。他說：「聖日耳門上半場發揮較曼城好，有點優勢，不過下半場曼城壓迫更進取之餘，在前場好清晰向中堅馬昆奴斯施壓，令這位巴西守衞難在後場策動攻勢，也減少馬高華拉迪及迪馬利等中場的觸球機會，當主要策動進攻點受制，而麥巴比是需要供應才有作用，就算尼馬回到中場協助策動，要在場場靠個人突破曼城防線相當困難，以致埋門次數大減。」他指出，曼城球員在下半場犧牲好多，每名球員也多走幾步，不給PSG球員有空間放長波給麥巴比，令下半場皮球大部份時間在PSG三閘線到中圈內來來回回。

對於曼城馬列斯罰球攻破PSG大門，鄭教練指這記罰球談不上靚波，主要問題是人牆上，如非人牆跳起而「穿窿」，這記射門不會是入球。「我哋教波經常提醒講寧願不跳以免人牆有空位；如是射程範圍，安排多一個封地波已經足夠，若球員可能驚波側身跳起可能出問題，人牆便有機會散開便起不到作用，高水準足球竟出現這類嚴重犯錯，而馬列斯這個入波好重要，可能令到曼城晉級。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波