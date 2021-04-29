曼聯在16/17球季歐霸盃封王，該屆決賽藉保羅普巴與米希達利恩各入一球，以2:0擊敗阿積士。四年過後，曼聯的陣容已有不少變化，米希達利恩輾轉間已轉投紅魔今仗對手羅馬陣中，可能倒戈相向；當年決賽曼聯正選陣容中，只餘下普巴與拉舒福特，在今時今日仍站穩主力位置上。

2017年5月24日在斯德哥爾摩上演的歐霸盃決賽，當時仍由摩連奴領軍的曼聯，面對阿積士在開賽18分鐘便由普巴先開紀錄，到易邊後不久由米希達利恩再入一球奠勝，奪冠並且更重要是獲得一張翌季歐聯入場券。回看當日正選陣容，後防線四名後衞皆已離隊；中前場方面，中場安達靴里拉、費蘭尼以及入球功臣米希達利恩同樣已離開紅魔。當日決賽正選陣容中，老將桑馬達到今日已是副選，這名33歲西班牙中場在今季曼聯上陣機會不多，於歐霸盃更只曾於2場披甲合共上陣24分鐘。門將羅美路更慘，欲離隊卻不得要領，在今季所有賽事皆沒有上陣機會。正選11人中，就只餘下普巴與自家產品，前鋒拉舒福特目前仍屬曼聯主力之列。

文：何西

2017歐霸盃決賽曼聯正選

門將：羅美路

後衞：路爾斯華倫西亞、基斯史摩寧、 戴利白蘭特、達美安

中場；安達靴里拉、保羅普巴、桑馬達、 費蘭尼、米希達利恩

前鋒：拉舒福特

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