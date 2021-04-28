儘管阿仙奴班主高安基已表明無意賣盤，但身為串流音樂平台Spotify創辦人之一的瑞典富豪Daniel Ek重申，已籌集足夠資金收購兵工廠，並準備好花上一段長時間，等待對方改變主意。

「我自八歲起已是阿仙奴的球迷。」Daniel Ek說。「阿仙奴是我支持的隊伍，我愛球會的歷史，愛這裏的球員，當然還有球迷。我認為這是一個很好的機會，讓球會回復光輝。我希望球會重新與球迷建立互信，我是十分認真的。」

「我已籌集足夠資金，並希望向班主提出一個非常有吸引力的報價，希望他們考慮一下。」他續道。據著名財經雜誌《福布斯》估算，阿仙奴目前的市值超過20億鎊（約216億港元）。

阿仙奴班主高安基和祖殊高安基，日前已正式宣佈無意出售阿仙奴，並表示他們仍100%致力於阿仙奴，以爭取贏得最重要的獎盃為目標。

阿仙奴是歐洲超級聯賽（ESL）12支始創球隊之一，但這個新設立賽事因廣受爭議，大部份球隊陸續退出而暫停。不過，大量阿仙奴球迷上周五在主場對愛華頓的英超賽前到阿聯酋球場外示威，抗議球會參與ESL，並要求高安基下台及出售球會，Daniel Ek表明有意接手，惟高安基周二發聲明強調無意出售。

Kroenke Sports & Entertainment（KSE）的聲明表示︰「近日我們注意到傳媒就潛在的阿仙奴收購競價作出猜測，我們100%致力於阿仙奴，不會出售球會的任何股份。我們並沒收到任何報價，而我們亦不會考慮任何報價。」

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