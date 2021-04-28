「歐霸專家」艾馬利帶領維拉利爾在歐霸四強主場鬥舊主阿仙奴。阿仙奴近況欠佳，在英超已兩場不勝士氣低落，加上球隊鬧前鋒荒影響攻力，今仗作客不樂觀，「黃色潛艇」平手盤值博。（球賽 編號：星期四12；now644、有線661及無綫myTV Super800台明日 3:00am直播） 文：港生

論聯賽表現，其實維拉利爾近況同樣不穩，上仗剛在主場不敵巴塞隆拿錄得兩連敗，在西甲排第七位。不過，曾帶領西維爾連續三年贏下歐霸盃冠軍的教練艾馬利，早在八強淘汰薩格勒布戴拿模時已揚言，球隊目標是以歐霸冠軍來獲取來季歐聯資格。 黃潛在歐霸表現亦非常穩定，12場取得11勝1和不敗佳績，當中攻入28球兼只失7球。

黃潛前鋒謝拉特摩蘭奴以6球排在歐霸射手榜第2位，在六場淘汰賽中每仗都能交出入球或助攻，近3仗歐霸攻入4球，腳風甚順的他今仗有望攻破阿仙奴大門。

英超排第10的阿仙奴要爭上前6獲取來季歐洲賽資格機會十分渺茫。球隊近兩仗表現令人失望，先與富咸打成1:1，之後對愛華頓時因門將賓特尼奴失誤而輸0:1，士氣受損，預計這位德國門將今仗會被「雪藏」，由馬菲賴恩取代他把守最後一關。

除後防有失誤外，槍手更鬧前鋒荒，隊長奧巴美揚早前因患上瘧疾已缺陣四場賽事，有傳今場病癒候命，但狀態難予人信心；另一位前鋒拿卡錫迪則有傷在身，兩大射手或齊缺陣下，阿仙奴攻力難有保證。

此外，阿仙奴作客表現反覆，近10場僅贏5仗，勝率不高外，失球問題更為嚴重，10仗中有8場都有失，預計今仗鬥黃潛亦難保清白身，撐維拉利爾主場出擊先贏首回合！

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