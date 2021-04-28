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周四歐霸盃上演四強首回合，大熱門曼聯率先主場出擊，迎戰意甲球會羅馬。紅魔鬼聯賽雖近爭標無望，但料穩入前四，衝擊歐霸冠軍成最後捧盃希望，今仗肯定全力出擊；曼聯在歐霸實力超班，早前曾淘汰另一意甲球隊AC米蘭，今鬥聯賽排名比米蘭更低的羅馬，料可輕取對手，讓一球捧上盤。

文：尊嘉

曼聯四年前捧走歐霸冠軍，當時功臣保羅普巴、拉舒福特仍在陣中，但對比當年陣容，現時曼聯可謂實力更強，在麥湯米尼及費特洛迪古斯中場掃盪下，防線固若金湯，等閒球隊根本無法攻破其大門，前場更加入了般奴費南迪斯及卡雲尼兩大進攻好手，火力更勝當年，當中卡雲尼昔日效力意甲時入球如麻，今仗鬥羅馬可望「士哥」。

6場淘汰賽轟10球

雖然曼聯領隊蘇斯克查入主曼聯至今仍未捧盃，但球隊整體攻守表現，經兩年多磨合後已十分成熟，季初在歐聯分組賽頭4場更贏足3場，唯一敗仗是作客輕敵下1:2負於土耳其球隊巴沙克舒希，埋下出局伏線，最終被巴黎聖日耳門及RB萊比錫踢走，只獲小組第三位要「降格」踢歐霸盃。曼聯在歐霸盡顯超班實力，6場淘汰賽取得4勝2和不敗佳績，其間攻入10球只失1球，甚具王者霸氣。

羅馬作客遇強即屈

晉級過程中，曼聯先在32強淘汰西甲前列分子皇家蘇斯達，到八強面對西甲排名更低的FC格蘭納達，曼聯2回合分別贏2:0，過程十分輕鬆。曼聯16強時面對意甲球會AC米蘭，兩回合都是佔盡優勢，結果有驚無險地晉級，今輪鬥意甲排名更低的羅馬，曼聯心理上已佔有優勢。

羅馬陣中雖有不少前英超兵，包括前曼聯球員米希達利恩、基斯史摩寧、前車路士翼鋒柏度洛迪古斯及前曼城射手迪斯高等，但全屬年過30歲的英超棄將。加上羅馬近7場意甲只曾1勝，實力及狀態難與曼聯媲美。

羅馬今季鬥意甲前六球隊未嘗一勝，更多次錄得作客慘敗，包括0:4負拿玻里、1:4負阿特蘭大、0:3負拉素、0:2負祖雲達斯等，足證羅馬不擅長作客踢硬仗。