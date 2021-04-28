嚴師未必出高徒，保羅普巴或許就是這類受軟不受硬的球星。費格遜和摩連奴都治不了他，偏偏執教風格相對偏柔的蘇斯克查，就找到與這位球霸的相處之道，還在戰術上讓他踢得更自由，而這位16/17球季歐霸盃最佳球員得主又可否重演該季勇態，回報蘇B打破領軍以來四強必止步的魔咒呢？

文：盧卡東尼

普巴於2016年夏天以破當時轉會費紀錄的8,930萬鎊（約9.6億港元）重返曼聯，效力至今已快滿五年，評價都是彈多於讚。普巴的天賦和個人質素不用懷疑，奈何缺乏正確的心態，加上前紅魔主帥摩連奴下台時，有指與他鬧翻有莫大關係，「麻煩友」的污名已蓋過他的優點。去年，曾在傳奇紅魔主帥費格遜麾下工作的助教梅倫史甸，就透露過費Sir當年放棄與這位未來之星簽約，寧讓他自由身過檔祖雲達斯，就是了解他這些天生的缺陷。

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滿場飛數據提升

對費Sir的家長式管教及摩佬的鐵腕手段不妥協，但世上總有主帥與普巴夾得來，前祖記教頭艾基利是一例子，這位中場在他麾下可說經歷了球員生涯最對辦的一段時期，現在的蘇斯克查似乎也與普巴相處融洽，還逐漸將其長處發揮出來。蘇B和艾基利都稱不上「強勢」主帥，少與球員硬碰，盡量會保持良好關係。此外，普巴近兩年轉會傳聞滿天飛，蘇B也沒給予太多壓力，以歐霸盃八強次回合淘汰CF格蘭納達一仗為例，隊長哈利馬古尼停賽缺陣，蘇B就將臂章交予普巴，過兩天受訪時，普巴藉猛插摩連奴來讚蘇B對球員體貼，因此外界也認為蘇B想討普巴歡心，誘他動筆續約。

當然，單是出「冧功」不足以挽留對方，蘇B令普巴開始在場上找回腳風，踢得舒服及滿足，才能真正「馴服」他。今季，不難發現蘇B給予普巴位置上的自由度大增，尤其當紅魔現在已有般奴費南迪斯（B費）這位進攻核心，如何讓喜歡上腳的普巴也一同參與進攻，很考工夫。近期4-2-3-1的陣式配置，普巴雖然在進攻位置偏左，但也會與B費交換角色，甚至有時當另一翼鋒拉舒福特移入禁區，陣式變成4-2-2-2，他會移去右路保持攻守平衡，一旦失控球權時就可更快回防；加上本身控球出色，又會回到後場策劃，角色不受規限滿場飛（見附表）。昔日在摩佬領軍時，普巴平均每441分鐘才有1個入球及210分鐘才有1次助攻，但現時2項數據分別減至383及180分鐘。

堅尼信普巴會續約

艾基利曾就如何使用普巴分享其見解：「你必須要讓他在適當的時候發揮出他的想法，給予他太多的限制和責任，反而會適得其反。」普巴近期受訪，就承認蘇B有給他這種自由度：「我喜歡進攻，能夠跑動到禁區；也愛防守，將球搶到後設法傳到禁區。總而言之就是要自由地踢球，相信每個人都想自己踢得舒服，領隊給了我這些自由度。」

現為評述員的紅魔名將堅尼，也讚蘇B近期用對了普巴：「我認為他最近開始帶來貢獻。他是有才華的，但我認為當面對困境，要懂得駕馭這些個人條件；他還有一年就約滿，球隊不會想他免費離開，重要是他與蘇斯克查關係不錯，我認為他會續約。」紅魔如今眼前是大戰羅馬的歐霸盃四強首回合，剛在周末達到紅魔200場上陣里程碑的普巴，四年前就曾帶領球隊在該盃封王，更拿下賽事的最佳球員，且看領「魔」生涯四次在準決賽倒下的蘇B，又可否藉自己助普巴翻生，獲得應有的回報。