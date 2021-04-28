馬德里網球公開賽主辦單位周三宣佈，世界排名第一的祖高域決定退出比賽。

「很抱歉今年未能到馬德里，跟各位球見面。已有兩年沒見，真的很久了，希望明年可以見到大家。」祖高域透過馬德里公開賽的Twitter網站說。

祖高域開季至今只參加了四項賽事，他在年初稱霸澳網、贏得個人第18項大滿貫男單錦標後，就決定減少參賽，增加陪伴家人的時間。他在本月初曾在蒙地卡羅大師賽，不敵世界排名第33位的英國球手伊雲斯，至上周六又在塞爾維亞公開賽四強，意外不敵世界排名第28位的俄羅斯球手卡拉斯夫。

祖高域於19年決賽擊敗薛斯柏斯封王，上屆賽事則因為疫情取消，而今屆男單正賽將於周日展開。

法國公開賽下月底便會揭幕，預料祖高域接下來將會出戰羅馬大師賽及貝爾格萊德公開賽作為熱身。

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