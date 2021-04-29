久未露面的前「亞洲車神」黃金寶及前三鐵代表司徒兆殷，今日應邀出席沙田一法國運動品牌專門店的開幕儀式，對於東奧因疫情延期一年，曾五戰奧運的大師兄黃金寶表示對所有準奧運代表都是公平：「比賽難免會遇到一些結構的問題或變化，看誰適應得好。」

今日的開幕禮安排兩位運動員踩一分鐘單車，他們踩出來的平均功率將放在店內顧客挑戰；阿寶笑言「一分鐘踩車」的測試是以前當運動員時的全力測試指標，以前一測試就驚，今日他踩出平均功率476，而司徒兆殷踩出332，現職香港奧委會「奧夢成真」計劃項目發展幹事的阿寶表示現閒時會跑步、踩車keep弗，更多時間是陪兒子踩單車，自己在跑步跟實。對於師弟張敬樂今年三月底退役，阿寶表示尊重他的決定：「他已夠大個有自己想法。」

2014年仁川亞運三鐵代表的司徒兆殷，在這疫情期間參加過不少網上虛擬比賽包括越野跑、半馬及全馬賽，希望藉着這些比賽保持動力。

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