基斯保羅（CP3）周三攻入全場最高的28分、其中15分在第四節所得，加上D卜克（Devin Booker）亦貢獻了21分，帶領全隊有六名球員得分上雙的太陽以109:101擊敗到訪的快艇。在NBA常規賽兩連勝的太陽目前穩佔西岸第二位，成為今季第四支以及西岸第二支穩入季後賽的球隊，亦是該隊自2010年以來首度打入季後賽。

今仗是太陽和快艇今季第三次以及最後一次交手，首兩戰都由快艇勝出，不過太陽周三終於在全程都沒有落後下贏回一仗，避免了在系列賽遭快艇橫掃。

太陽完成三節比賽後以86:80領先快艇，後者戰至第四節中段曾經追至只落後一分的92:93，但已屆35歲的CP3連入三球，太陽得以將比分拉開至99:92。已是第16季征戰NBA的這名老將今場15投10中並助攻10次，米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）攻入13分及搶下7籃板，後備金馬倫披恩（Cameron Payne）及卡明斯基（Frank Kaminsky）則分別有15和13分進賬。

今仗太陽主場有約5,500球迷入場觀戰，隨着新冠疫情減弱，入場球迷數量將會逐漸增加。不過周三之戰氣氛已十分熱烈，當CP3投進關鍵入球時，有沒穿上衣的球迷在看台上舞動，現場球迷亦報以熱烈歡呼，到第四節末段他站在罰球線上，球迷更高呼「MVP！MVP！」快艇今場有尼納特（Kawhi Leonard）、伊巴卡（Serge Ibaka）及比華利（Patrick Beverley）繼續缺陣，雖然保羅佐治（Paul George）為球隊貢獻25分、10籃板、4助攻及3偷球，馬卡斯莫里士又有16分進賬，但在五名正選得分俱達雙位數下仍難逃一敗。

太陽上一次於2010年由尼殊（Steve Nash）和A史杜達米亞（Amar’e Stoudemire）帶領下晉級季後賽。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波