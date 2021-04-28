迪士尼決定今年10月1日起，關閉旗下於東南亞以及香港的18條電視頻道，當中包括FOX Sports三條頻道。這對香港體育直播迷來說，是件大事，因為這幾條頻道伴隨我們將近30年。

FOX Sports前台號是ESPN STAR Sports，再前是STAR Sports、ESPN等等。本欄當年亦曾以觀眾身份經歷ESPN年代，是個聽着何輝與江忠德互寸式講波而長大的初中生。這次地震的key words是linear TV。迪士尼買下FOX一系列內容，例如X-Men系列及其他頻道後，看來基本上只是貫徹集團對linear TV的未來續投不信任票（節流），集中火力炮製可能是Iron Man混戰X-Men的content、並以hybrid銷售方式包括「直接與消費者對口（direct-to-customer）」推出（開源）。

計劃，從來不及轉變快。不過，行內對linear TV被淘汰這「計劃」其實已講了近10年。香港本來就是個成熟且領先的傳統電視市場，因此這方面的變革亦比較慢和遲。老實說，待到現在已經有點落後，這也證明「隨身睇」等app是有遠見的。對於香港付費的體育直播迷來說，最重要的問題是那FOX現在有的F1（圖）、MotoGP、網球四大滿貫怎辦呢？以我一介評述來說，我鬼知，但有四大可能：一是作罷？二是把content融合到自家串流平台？三是賣回或退回片主？四是賣給本地電視台？五是賣給國際電視台或串流平台如beinSports或DAZN等？其實都無所謂啦，今朝有車今朝看，他朝無車他朝愁。Be water。

丹尼爾 體育主持

周四見報