曼城周三的歐聯4強首回合作客以2:1反勝巴黎聖日耳門（PSG），雖然球隊今仗失球，但這僅僅是球隊今季歐聯第4個失球。曾效力曼聯和曼城的足球評述員夏格維斯指曼城的防守表現出色，對尼馬和基列安麥巴比應付得宜。

夏格維斯賽後在節目談起曼城的防守問題：「對於哥迪奧拿的防守，我認大家的讚賞並不足夠，他的曼城是歐洲防守最好的球隊之一。他們在英超是失球最少的球隊。」曼城在英超33場僅失24球，今季歐聯11場亦只失4球。

夏格維斯更指：「大家都談論哥帥的傳控和進攻哲學，他們利用無鋒陣成為今季英超入球最多的球隊。在防守上，他們在歐聯8強把進球機器艾寧夏蘭特防守得像一個普通球員。」在今季歐聯攻入10球的夏蘭特，兩場面對曼城都未能取得入球。

「就如今仗的尼馬和麥巴比，他們有些機會，但曼城的中堅魯賓戴亞斯和史東斯應付得宜，完全能控制場面。防守上，曼城絕對是歐洲最好的球隊之一，他們控球在腳去掌握比賽節奏，減少對方的進攻機會。」夏格維斯說。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波