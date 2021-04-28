皇家馬德里周二在歐聯四強首回合主場迎戰車路士，在先失一球下憑賓施馬的入球扳平，最終雙方踢成1:1平手，車仔取得寶貴作客入球晉級形勢樂觀。車仔今季在領隊杜曹帶領下表現出色，今戰大部份時間都令皇馬無法製造有效攻門，杜曹更成為歐聯史上唯一個人五鬥皇馬不敗的主帥。

文：薰爵

今戰在大雨中進行，車仔早段反客為主，開賽10分鐘有迪姆華拿小禁區內近門熨射被泰拔高圖爾斯用腳擋出。四分鐘後，基斯甸普列錫突破越位陷阱，於禁區內左路避過出迎的高圖爾斯後一射破網，為車仔領先1:0，普列錫的入球亦令他成為歐聯史上首位在四強取得入球的美國球員。

普列錫破關賓施馬扳平

落後的皇馬及後展開反撲，直至29分鐘，賓施馬於一次角球混戰中，於小禁區內用頭控定皮球後，球不着地右腳窩利抽射破網扳平。賓施馬亦憑這個入球，追平另一位皇馬名宿魯爾的71個歐聯總入球紀錄（見附表2），並列史上第四位。

換邊後仍以車路士的攻勢較多，不過後備入替的薛耶治兩次射門均被高圖爾斯沒收；而皇馬礙於對方嚴密的防守亦未能再製造入球機會，「銀河艦隊」今役亦僅錄得一次中目標射門紀錄，最終雙方首回合未分勝負。

季中接手保雙冠王希望

車仔雖在形勢稍為佔優下未能以勝利作結，但季中由杜曹接手後，表現明顯有所提升，尤其在防守方面。中堅魯迪格今仗除交出一次助攻外，亦是全隊傳球成功率第三高球員；至於法國中場尼高路簡迪更是助攻助守，賽後獲選全場最佳。杜曹賽後表示滿意球隊表現，惟美中不足是未能獲勝：「我們在開賽早段的發揮非常出色和進取，事實上我們在上半場獲得許多機會，至少應再入一球，我們本應在上半場就鎖定勝局。」

車路士獲得作客入球兼保持不敗下，爭入歐聯決賽稍佔先機，球隊現時在英超亦保持着前四席位的主動權，加上又打入英足盃決賽，季中接手球隊的杜曹仍保持着雙冠的希望。連同今仗，杜曹執教生涯中先後五次硬撼皇馬，取得1勝4和的紀錄（見附表1），成為了歐聯史上唯一一位五戰皇馬都不敗的主帥。

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