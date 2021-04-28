「三巨頭」之一夏登（James Harden）仍復出無期，無阻網隊在周二常規賽贏波，在兩大球星皆表現一般下，作客速龍贏116:103，繼爵士後成為今季第二支確定晉級季後賽球隊，亦是首隊出線的東岸球隊。

網隊在第4節初段落後速龍84:90，但憑着一段16:2的攻勢反先並將比分拉開。前3節只攻入了10分的杜蘭特（Kevin Durant，KD）於最後一節攻入7分，包括完場前約2分鐘連取5分。最近與網隊簽下10日短約的米克占士，在第4節攻入今場所得全部11分，後備上陣的比歷克格芬（Blake Griffin）則11投6中攻入17分，成為網隊贏波功臣之一。另一網隊球星K艾榮（Kyrie Irving）今場手感欠佳，全場13投3中僅攻入了9分，球隊最終仍確定取得東岸季後賽一席位。

網隊教練尼殊（Steve Nash）周二賽前透露因拉傷腿筋而休戰的夏登近況，尼殊表示自4月5日受傷後一直休戰的夏登已回歸球隊，周二完成了投籃和力量訓練，但沒有進行高強度訓練，與復出仍有很大距離。尼殊坦言他正面對夏登、杜蘭特和K艾榮在季後賽之前甚至季後賽開始後都未能一同上陣的局面。三巨頭今季只有七場比賽曾同場上陣。

周二賽後網隊戰績42勝20負，常規賽最後成績肯定不會低於東岸第六，因而穩奪季後賽一席位。第一年出任主帥的尼殊對此表示︰「很棒。我們放眼更重要的目標，但取得季後賽席位是很好的第一步。」

文：CAT