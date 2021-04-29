生前曾效力南華的中國國足隊長張恩華於周四(29日)離世，周三才剛慶祝48歲生日。他職業生涯大部分時間效力大連隊，亦是2002年世界盃成員之一，於中國足壇影響力非凡。

張恩華自1989年開始職業生涯，大部分時間效力前稱大連實德的大連萬達，於球隊擔任主力後衞，更是少數外流英格蘭的中國球員。退役後，張恩華執起教鞭，曾擔任前英格蘭主帥艾歷臣副手，助其執教深圳佳兆業，及遠赴西甲維拉利爾擔任助教。最近兩年不時出席公益活動，有指他逝世前數天曾到四川中學授課，親力親為，更令人哀傷的是，周三才剛度過自己的48歲生日，僅一天後便傳多噩耗，有傳與心臟問題有關。

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