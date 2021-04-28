爭榜首大過天！力爭重奪失落了一季西甲錦標的巴塞隆拿，只要在周四聯賽擊敗到訪的CF格蘭納達，就可以壓過馬德里體育會升上榜首，料必全力爭勝。由於巴塞兩大攻擊主力美斯（圖）與基沙文近況都勇，而格蘭納達今役又陣容不整，就算「讓球」巴塞要讓兩球/兩球半都捧上盤。（球賽編號：星期四6；now632台明日1:00am直播）

殘陣格蘭納達對前四績差

由於馬體會上輪聯賽意外不敵畢爾包，目前以33戰得73分居首，領先第2位的巴塞隆拿2分但多賽1場，只要巴塞今役擊敗格蘭納達，就可以升上榜首。巴塞近7場共獲6勝1負，一對前鋒美斯與基沙文腳風甚順，今役就算續缺長期傷兵如菲臘比古天奴及安素法迪等，而教練朗奴高文亦可能讓今季打起的新星中場柏迪休息，但其餘主力如布斯基斯及法蘭基迪莊等都可以候命，巴塞陣容仍十分強勁，主場不難大數格蘭納達。

格蘭納達現時位列中游，落後第7位的維拉利爾7分，相信球隊亦希望搶得第七名，繼今季後再次出戰歐霸盃，但球隊近9場只得3勝6負，而且今役陣容頗殘，進攻中場佩亞達斯與中場安祖蒙托羅雙雙停賽，另有六名球員因傷缺陣，實難與巴塞匹敵。有一點值得留意的是，格蘭納達今季聯賽鬥前四表現一般（見附表1），只得1勝5負，並試過被馬體會大炒6:1。

今役除了巴塞上盤可捧之外，亦不妨兼顧巴塞勝4:0的波膽，因為巴塞近五次迎格蘭納達全勝之餘更未有失球，當中有2次勝4:0（見附表2），巴塞首循環作客亦贈格蘭納達四蛋。