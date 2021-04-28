歐霸盃已戰到四強階段，阿仙奴與曼聯分別出戰西甲球隊維拉利爾及意甲的羅馬，有機會繼2019年在今屆決賽再上演英超打吡。雖然馬會足智彩未有為「歐霸盃決賽組合」開盤，但外國博彩公司就將「仙魔戰」列為2.25倍大熱門（見附表）。

西班牙與英格蘭球隊近年在歐霸盃表現非常出色，過去9屆冠軍6次屬於西甲，三次由英超球隊捧走，當中車路士更曾在18/19球季的決賽，以4:1擊敗阿仙奴捧盃。不過，在這場倫敦打吡之前，對上一次有兩支英格蘭球隊在這項賽事的決賽相遇，就要數到71/72年球季還是歐霸前身歐協盃的年代，由熱刺2回合計贏狼隊3:2封王。

曼聯名宿史高斯就預計，今屆歐霸盃決賽將會上演一場「仙魔大戰」。「是那樣就好了，面對阿仙奴，你總會覺得曼聯可以勝出。其實對手是誰，他們也不會擔憂。」史高斯說。他認為，曼聯的人腳實無疑是四強中最強的一隊，但阿仙奴去年曾在領隊阿迪達帶領下，先在英足盃四強淘汰曼城，再於決賽勇挫車路士，大賽經驗明顯佔優。「阿仙奴唯一的優勢，是他們有贏過重要比賽的經驗，但他們今季的表現未見出眾，所以我還是認為曼聯可以勝出。」

近11屆8西甲球隊闖決賽

不過，史高斯的預測亦未必可以輕易成真，因為近11屆歐霸盃決賽中，有7屆至少包括1支西甲球隊（11/12由馬德里體育會對畢爾包），難怪外國莊家會將曼聯對維拉利爾的決賽組合，列為2.88倍的次熱門。相比之下，意甲球隊在歐霸盃的戰績明顯失色得多，國際米蘭去年以2:3不敵西維爾屈居亞軍，但再對上一次能夠殺入決賽的意國代表，已是在98/99球季，以3:0擊敗馬賽奪得歐協盃的帕爾馬。

文：童健