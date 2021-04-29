周三的歐聯4強首回合，巴黎聖日耳門（PSG）主場以1:2被曼城反勝，球隊下半場連失兩球更有伊祖沙古爾直紅被逐。國際足協全球足球發展總監的前阿仙奴領隊雲格賽後在節目表示，PSG球員在被追和1:1後心態完全崩潰，變得情緒化和魯莽，是非常愚蠢的行為。

雲格認為曼城追成平手後對PSG球員的影響非常大：「今晚賽事非常有趣的一點，在1:1後PSG球員已經完全崩潰，他們愚蠢地變得情緒化。今季PSG在聯賽不再是長勝將軍，聯賽已經輸過8場之多，這亦會令球員在如此情況下出現影響。球隊今季輸過太多比賽，球員的信心大大下跌，曼城的追和對他們的心理影響太大，畢竟這是在歐聯四強。」在PSG被追和後，球員變得情緒化，如上半場表現不俗的尼馬，下半場都變得份外激動，被反勝後伊祖沙古爾對根度簡的魯莽攔截直紅不逐，亦是球員情緒化後紀律欠佳所致。

雲格更認為PSG的第二個失球不可接受：「皮球在人牆的里安度柏利迪斯和派斯奴甘佩比中穿過。人牆都散開了，為何還要一名球員訓在地下防地波呢？我個人認為第二個入球在這個程度的比賽是絕對不可接受的。」

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