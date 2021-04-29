中國全國游泳餘標賽暨東京奧運選拔賽將於周五起舉行，據內地媒體所發佈的參賽名單顯示，近日傳出將會參加選拔賽的孫楊榜上無名，不過根據國家體育局的通告指，曾於2019年世錦賽贏得冠軍的泳手可以直接入選，意味着孫楊可以直接獲得東京奧運入場券。

美國網站swinswam日前報道指孫楊將會參加中國的奧運游泳選拔賽，不過根據內地媒體周四發表的比賽名單顯示，孫楊並未參加任何一個項目。

不過國家體育總局游泳運動中心周四發表的通告指出，除了在選拔賽達至奧運A標兼成績最好的參賽者可以入選外，曾經在2019年世界游泳錦標賽中贏得冠軍的泳手亦可以直接獲得奧運資格，由於孫楊在19年世錦賽獲得200和400米自由泳金牌，因此他很大機會直接入選。

雖然孫楊現時獲准參加訓練和比賽，不過他違反藥檢一案將於5月24至28日重審，一但被判罪成的話，這位29歲中國泳手將無法參加今屆奧運。

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