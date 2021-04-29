曼城周三的歐聯4強首回合，作客以2:1反勝巴黎聖日耳門（PSG），晉身歐聯決賽佔有優勢。在球員評分方面，曼城兩位入球功臣馬列斯和奇雲迪布尼取得最高的8.5分，而全場最低分的是下半場直紅被逐的PSG中場伊祖沙古爾，只有4.5分。

巴黎聖日耳門（4-2-3-1）

基羅拿華斯 5分

上半場曾一次傳球失誤險成失球，對迪布尼的「傳中射門」亦可做得更好。

費奧倫斯 6分

今仗主要看守對方的左翼菲爾科頓，亦令對方大部分時間表現相對較沉靜。

馬昆奴斯 7分

這位隊長今仗傷癒復出，亦為球隊頭槌破網先開紀錄。

派斯奴甘佩比 6分

面對曼城的無鋒陣，沒有固定的前鋒作對象亦令防守變得棘手。

米素爾巴卡 6分

面對今仗表現出色的馬列斯，他今仗的防務較多，但亦阻止對方在運動戰中取得入球。

伊祖沙古爾 4.5分

作為球隊的防守中場，上半場表現非常出色，可惜對根度簡的危險鏟球令他直紅被逐。

里安度柏利迪斯 6.5分

在球隊的入球中巧妙地阻礙魯賓戴亞斯防守，整體在中場的用球能力亦不俗。

迪馬利亞 8分

這位阿根廷人是今晚PSG的死球專家，亦在角球交出1次助攻。

馬高華拉堤 7.5分

此子上半場是球隊的中場發電機，多次交出具威脅的傳球。

尼馬 6.5分

這位巴西前鋒被曼城嚴密看守，更遭到多次的侵犯和攔截。

基利安麥巴比 6.5分

他在邊線依然極具威脅，但未能在曼城的禁區和危險地帶取得甜頭。

後備

丹尼路彭利拿

因基爾的紅牌在80分鐘入替迪馬利亞，為球隊加強防守。

安達靴里拉

83分鐘入替相同位置的柏利迪斯，在完場前亦破壞了迪布尼的遠射。

曼城（4-3-3）

艾達臣摩拉斯 7.5分

雖然今晚失了1球，但他的傳球和撲救依舊交出水準。

基爾獲加 8分

他的重任是看守麥巴比，多次利用速度阻截對方的反擊，表現出色。

史東斯 7.5分

今晚表現穩定，踢法簡單減少出錯，防守亦未有走漏對方的球員。

魯賓戴亞斯 7.5分

雖然開頭表現有少少失準，但與史東斯依然為曼城的球防帶來信心

祖奧簡斯路 6分

早段的黃牌令他的防守步步為營，下半場早段亦因此被換下。

洛迪卡斯簡迪 6分

開頭不太適應球賽的節奏，但其後在中場表現穩定。

根度簡 6.5分

在防守角球走漏馬昆奴斯令球隊失球，但在進攻上依然交出應有表現。

貝拿度施華 7分

他在上半場是球隊進攻最活躍的球員，但下半場相對沉寂。

馬列斯 8.5分

這位右翼參與非常多的協防工作，亦憑罰球助球隊反勝。

奇雲迪布尼 8.5分

一個傳中變成入球助球隊扳平，下半場多打一人後他亦開始被解放。

菲爾科頓 7分

面對對方的嚴密防守，上下半場各有一次破門機會未能把握。

後備

辛真高 7分

在下半場入替在黃牌在身的簡斯路，表現不俗。

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