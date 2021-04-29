近年英格蘭國家隊給予球迷的印象，就是大賽前被寄予厚望，然後賽事期間被發現名大於實，最後又要令球迷失望。今個夏天上演的歐國盃，英軍在佔有地利的優勢加上隊內的年輕球員逐漸成熟的情況下，當然再被視為爭標份子，就連英軍主帥修夫基接受採訪時亦承認，「三獅軍團」在今夏歐國盃很有可能一嘗冠軍的滋味。

自從1966年的世界盃以來，三獅就一直未有贏過任何國際大型賽事，過去亦未有贏過歐國盃。修夫基近日接受英國太陽報訪問時，就談及了陣中的年輕球員以及今夏贏下冠軍的機會：「菲爾科頓是U17世界盃的其中一員，而且我們在同一年贏下了U19世界盃及U20歐國盃。現時有很多來自那裏的球員開始加入到我們陣容當中，對我們而言是好事。他們在球會及國家隊中積累了不少經驗，他們在歐洲及世界舞台上都有過獲勝的經驗，對英格蘭絕對有利。這些年輕的球員，有些人不會在今夏到達巔峰，不過會在未來4至6年達到。」

今夏歐國盃英格蘭身處D組，與克羅地亞、蘇格蘭及捷克爭奪出線席位，不過由於英國屬於主辦國之一，故三獅軍團在小組賽的3場賽事皆可在主場溫布萊球場當中進行，可謂佔盡地利。假如英軍可以一直闖入決賽的話，整屆賽事亦只有8強需要離開英國作賽，對英軍而言實在是一大優勢，對此修夫基表示：「我們處於艱難的小組當中，不過如果我們成功出線的話，我們第一場淘汰賽也會在溫布萊舉行，這是一個很好的機會（奪冠）。」

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