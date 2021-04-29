巴黎聖日耳門（PSG）周二在歐聯4強首回合迎戰曼城，前鋒基利安麥巴比表現不似預期，踢足全場但0射門，球隊最終亦被曼城反勝2:1，在歐戰對曼城繼續不勝。

PSG今場由馬昆奴斯哥利亞先拔頭籌，但奇雲迪布尼在下半場為曼城扳平後，馬列斯再主射罰球破網為客軍奠勝。這場比賽，PSG的22歲法國球星麥巴比受制於魯賓戴亞斯和史東斯，踢足90分鐘0射門，是他職業生涯在歐聯比賽的第一次，而麥巴比今場觸球亦只有30次，較觸球31次的曼城門將艾達臣摩拉斯還要少一次。

今場比賽，是PSG自2001年對拉科魯尼亞以來，在歐聯首次在半場領先之下最終落敗，而這支上屆獲歐聯亞軍的法甲勁旅，在歐洲賽事四次對曼城未嘗一勝（2和2負），僅次於對祖雲達斯的八場不勝。

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