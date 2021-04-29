港籃代表蔡再懃周四（29日）出席電視節目宣傳活動，雖甲一仍復賽無期，但他透露球隊及港隊已復操一段時間作準備，又表示以疫苗作為復賽條件可行。

前年夏天從南華轉投滿貫的蔡再懃自去年元旦盃後，至今未再為新東家披甲，經歷一年多疫情，球季仍然復賽無期。他透露球隊現已復操個半月，主要針對體能及戰術作訓練，加上幾課港隊操練，自言現時進展不俗：「作為運動員只能夠隨時做好準備，賽程一出就落場比賽。」

港籃隊長李琪早前表明，願以戴口罩及打疫苗等防疫措施，換取球季盡快重開，蔡再懃坦言戴罩作賽頗為危險，「練習無問題，但比賽強度較高，不可能戴口罩比賽」，認為要政府先解除室內場口罩令才有望復賽。至於疫苗，他表示甲一僅為半職業聯賽，不少球員都有正職在身，難以用「泡泡」或家居隔離形式復賽，認為以接種疫苗作為復賽條件相對可行，自己亦不抗拒。

東京奧運進入倒數階段，港協暨奧委會會長霍震霆早前料港將「一定要打疫苗」才能征奧，他在出席今日活動後指參與奧運人數眾多，雖國家及地區間各有不同做法及指引，但重申個人認為接種疫苗是對自己及他人的保護，呼籲運動員做好「準備」。東奧舉行在即，惟轉播費用高昂，令香港轉播權仍懸而未決，他指自己已在不同場合呼籲電視台出手或政府介入：「希望香港市民可以參與到（奧運）。」

《香港遊艇會呈獻：學界體育常識大比拼》由本地運動員作嘉賓主持，並邀得德望、協恩、長天等九間學界常客的學生，參與體育常識問答比賽，冀推動學界運動及分享運動科學的冷知識。節目將於明日（30號）首播，並逢星期五晚上10時半在有線體育台播出。

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