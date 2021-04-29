2009年祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度（C朗）涉嫌強姦一位美國女子馬約爾加（Kathryn Mayorga），當時有指馬約爾加曾經收取掩口費後銷案，不過直至2018年又因#MeToo運動而通過受訪打破協議。雖然拉斯維加斯的克拉克縣地方檢察官在2019年已表明不會起訴C朗，惟英國傳媒近日透露，馬約爾加又要求C朗進行賠償，而且金額達到5,600萬鎊。

根據英國傳媒報道指，雖然C朗已經強烈否認強姦的指控，不過有法庭文件顯示，馬約爾加要求C朗賠償過去以及未來的精神損失費，合共3,600萬鎊（約3.9億港元）、懲罰性賠償1,800萬鎊、訴訟費140萬鎊及律師費110萬鎊，據統計馬約爾加一共要求C朗作出5,650萬鎊（約6億港元）的賠償，這個數字相當於這名36歲葡萄牙球星兩年的薪金。

另外法庭文件又提到，當初C朗在馬約爾加更衣途中要求與她進行性行為，不過後者選擇拒絕，然後以放開自己為條件親吻了C朗。據馬約爾加的說法，C朗將自己拉入房間並強姦她之後，曾經表明過自己是一名好人，不過第二天馬約爾加就向拉斯維加斯警方報案，但就拒絕透露C朗的名字。後來馬約爾加決定不起訴C朗，並且於2010年1月簽下一份保密協議，並且收到了27萬鎊作為保密協議的一部份，但馬約爾加又表明自己是在受威脅的情況下才選擇簽下保密協議。

至於C朗就一直都拒絕承認強姦一事，此前更直指馬約爾加只是想透過這件事出名：「我堅決否認有關針對我的指控，強姦是一種可惡的罪行，有違我以及我的信仰。」

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