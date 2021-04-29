巴黎聖日耳門（PSG）雖然在首回合落敗並遭外界批評心理質素欠佳，不過他們的晉級希望仍未破滅，事關PSG在今屆歐聯已經先後多次作客之下擊敗強隊，教練普捷天奴亦表示，相信球隊能夠在次回合扭轉劣勢。

PSG爭取連續兩屆殺入歐聯決賽出現暗湧，連同今場比賽，球隊今季已經第3次在歐聯主場落敗。而然這支法甲豪門在歐聯的客場成績比主場更好，要逆轉曼城並非不可能。PSG在今屆歐聯的客場成績為4勝1負，當中近3仗更先後擊敗曼聯、巴塞隆拿和拜仁慕尼黑3支強隊，每場都至少攻入對手3球，若下周次回合賽事能取得該3仗任何一個賽果，PSG都足以逆轉躋身決賽。

教練普捷天奴賽後表示，球隊下半場表現不穩成為了今場落敗的其一原因：「我們在上半場表現很好，製造了不少攻門機會，並取得了領先優勢。不過對方下半場就比我們更好，製造了更多攻勢，最終射入了兩個有意外成份的入球。」

不過普帥亦指，球隊需要收拾傷痛，並抱着信念迎接下星期的次回合賽事：「在四強失了兩個入球當然令我們感到失望，可是在足球的世界中你必須相信任何事都有可能發生，我們會嘗試在6日後的次回合擊敗他們，雖然這並不容易，但我們必須嘗試。」

PSG近3場歐聯作客比賽

07/04/21（8強首回合）：3:2勝拜仁慕尼黑

16/02/21（16強首回合）：4:1勝巴塞隆拿

02/12/20（第5輪分組賽）：3:1勝曼聯

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