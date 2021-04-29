曼城周三的歐聯4強首回合，憑馬列斯的罰球反勝巴黎聖日耳門（PSG），亦球隊手持兩個作客入球。賽後奇雲迪布尼接受訪問時指，馬列斯自動請纓希望可以主射該罰球，他亦信任隊友讓他操刀，結果一射破網。

迪布尼一向都是曼城的死球專家，死球和罰球都是由他來處理，今仗他在64分鐘憑一個傳中直接入球助球隊扳平，7分鐘後球隊在20碼位置有罰球機會，但當時馬列斯主動向迪布尼指希望可以主射，賽後迪布尼表示：「馬列斯的入球對我們非常有利，當時他問我可否主射，我相信我所有的隊友。我說假如你相信自己就射吧，最後他真的射入，我還可以說甚麼。」

對於球隊第一個帶有幸運成份的入球，迪布尼指：「這個入球有點幸運，我傳中的位置很不錯，這對門將來說並不容易，因為他會認為有球員會碰到皮球。」

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