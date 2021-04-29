歐聯4強首回合賽事已經在周三周四完成，兩支作客的英超球隊都保持不敗，足智彩亦更新了歐聯冠軍項目的賠率。，作客反勝巴黎聖日耳門（PSG）的曼城由2.15倍下調至1.6倍繼續成為奪冠大熱，而車路士就以4.5倍升上次熱。

歐聯四強開打前，曼城已經以2.15倍成為奪冠大熱，而其對手巴黎聖日耳門就以3.9倍為次熱，另一個四強對碰的皇家馬德里和車路士都同樣4.8倍。

不過在首回合後，周三出擊的車路士作客以1:1賽和皇家馬德里，在作客入球優惠；而曼城就以2:1反勝PSG，故曼城的賠率由2.15倍下調至1.6倍，PSG就由次熱的3.9倍變成最冷的8.5倍，看來莊家亦不看好PSG能在次回合反勝曼城晉級；而車路士和皇馬的賠率變化不算太大，車路士由4.8倍下調至4.5倍升上次熱，而皇馬就由4.8倍升至5.75倍。

歐聯冠軍賠率（4強首回合前）

曼城 2.15倍

車路士 4.5倍

皇家馬德里 5.75倍

巴黎聖日耳門 8.5倍

最新歐聯冠軍賠率（截至29/4）

曼城 1.6倍

巴黎聖日耳門 3.9倍

車路士 4.8倍

皇家馬德里 4.8倍

在「歐聯勝出國家」項目中，原本兩支英超球隊的的英格蘭已經以1.51倍成為大熱，目前更下調至1.2倍，而輸波的PSG亦令法國的賠率變為最冷，由3.9倍變為8.5倍。而在「歐聯決賽組合」項目中，曼城對車路士依然是大熱，僅得1.75倍。

歐聯勝出國家（4強首回合前）

英格蘭 1.51倍

法國 3.9倍

西班牙 4.8倍

最新歐聯勝出國家（截至29/4）

英格蘭 1.2倍

西班牙 5.75倍

法國 8.5倍

歐聯決賽組合（4強首回合前）

曼城-車路士 2.65倍

曼城-皇馬 2.7倍

車路士-PSG 5倍

PSG-皇馬 5.1倍

歐聯決賽組合（截至29/4）

曼城-車路士 1.75倍

曼城-皇馬 2.4倍

車路士-PSG 11倍

PSG-皇馬 15倍

資料來源：足智彩

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