76人周三憑薛夫居里（Seth Curry）打了三節比賽便攻入20分，艾比迪（Joel Embiid）和T夏里士（Tobias Harris）又各有17分及7籃板進賬下，於主場以127:83狂勝鷹隊，取得兩連勝並穩奪NBA季後賽一席位。

76人（41勝21負）是繼網隊後今季第二支肯定奪得季後賽席位的東岸球隊，亦是自1999至2003年艾華遜（Allen Iverson）帶領球隊連續五季出線後，首度連續四季晉身季後賽。艾比迪賽後坦言︰「由今季一開始，我們的目標就是贏取總冠軍。現在還有很多步才能達成，但我們已擁有實現它所需要的一切。」

現時76人在東岸排第二，在尚餘10場比賽下落後榜首的網隊一場，領先排第三的公鹿兩場半。網隊和公鹿周三均沒有比賽。

今場比賽，76人由賓西蒙斯（Ben Simmons）、薛夫居里、艾比迪、T夏里士及丹尼格連（Danny Green）任正選，是今季第25次以原整正選陣容應戰，球隊在該些比賽戰績為21勝4負。鷹隊今場缺少了數名主力，除了T楊格（Trae Young）自4月21日在對紐約人之役扭傷左足踝後已休戰第四場外，場均獲15.2分的保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）因為左腿筋疼痛，與左肩拉傷的K靴達（Kevin Huerter）均缺陣。

76人開賽後一直領先，在薛夫居里7投5中貢獻13分之下，完成第一節後領先鷹隊37:17。完半場，76人將比分拉開至67:39，由於球隊大幅領先，76人正選球員下半場上陣時間都不多，但在全隊有六人得分上雙之下仍以44分大炒鷹隊。鷹隊今戰投籃命中率是該隊今季第二低的33.3%，三分球19投6中、命中率只有不足32%，在全程落後之下得分創該隊今季新低，遭遇兩連敗。兩隊周五晚會再於費城交鋒。

周三（香港時間周四）NBA常規賽戰果

騎士 104:109 魔術

76人 127:83 鷹隊

巫師 116:107 湖人

塞爾特人 129:111 黃蜂

紐約人 113:94 公牛

熱火 116:111 馬刺

灰熊 109:130 拓荒者

金塊 114:112 塘鵝

太陽 109:111 快艇

帝王 105:154 爵士

註︰前者主場

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