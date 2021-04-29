英格蘭名宿奧雲自退役加入「講波界」後，常被外界譏笑為比利接班人，原因是他過去不少的賽前預測不準，被看成「燈神」。不過，今周歐聯4強首回合兩場比賽，這位前射手就帶來「翻身作」吐烏氣，兩場比賽都估中波膽，而且他還預言歐聯及歐霸盃兩項賽事，會像2018/19球季一樣上演全英決賽。

在車路士周二大戰皇家馬德里賽前，奧雲大膽預測首回合會1:1收場：「皇家馬德里自2月後保持不敗至今，但近4場比賽只贏過1場，這場大戰前就在主場0:0悶和貝迪斯。車路士近3場沒有失球，出色防守繼續令人留下深刻印象，我不認為杜曹的部署會和近期有太大出入，意味今仗會和我們以往所見的首回合比賽相似，不會有太大意外。」

周三巴黎聖日耳門（PSG）對曼城一仗，他就如此分析：「要知道PSG在巴黎王子球場近8場只贏過3場，8強雖踢走拜仁慕尼黑，但他們防守的脆弱性也給大家所見。曼城剛捧了英聯盃，如果他們繼續保持這氣勢，相信有足夠能力在首回合取勝，我相信曼城會贏2:1。」

兩場首回合比賽如今已結束，波膽竟都讓他貼中，而周四兩場歐霸盃4強首回合，他也提前再給出「貼士」：「曼聯已主場10戰不敗，蘇斯克查的球隊一向踢得有耐性，而羅馬就在賽前一輪意甲2:3敗給卡利亞里，備戰不是太理想，我認為曼聯可以小勝1:0；至於艾馬利過去帶領西維爾曾3奪歐霸盃，而維拉利爾今屆在歐霸盃成績也優異，主場6戰全勝，但阿仙奴近7場作客也不敗，所以會是一場五五波，但我覺得維拉利爾可以帶着優勢到次回合，估計可贏2:1。」不過，他信曼聯與阿仙奴最後可分別殺入歐霸盃決賽，而歐聯方面也看好車路士與曼城對碰，重演18/19球季利物浦、熱刺、車仔和阿仙奴在這兩項盃賽上演全英對決爭冠的盛況。

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