梅菲在8強以局數13:11力克世界「一哥」卓林普，第五度打入第世界桌球錦標賽4強。

2005年世界冠軍梅菲，完成兩節比賽後領先卓林普10:6。周三晚的第三節比賽，卓林普連贏兩局追成8:10後，梅菲勝出第19局而領先11:8。不過卓林普之後連取三局，第21和22局更先後打出一cue67及111度，惟他未能延續氣勢。梅菲於第23局打出一cue70度局數再度超前後，第24局再打出一棒62度，卓林普則未能把握在該局反勝的機會，世界排名第七的梅菲終以85:15再贏一局，總局數以13:11淘汰2019年世界冠軍卓林普，自2015年以來首次躋身世錦賽4強。

採33局17勝制的4強賽會於周四展開，梅菲將與淘汰了羅拔臣晉級的上屆亞軍基蘭威爾遜爭入決賽，另一場4強賽由冰咸對沙比。

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