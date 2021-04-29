集籃足排球場於一身「沙田馬場波地」，經過個多月的測試後，馬會今公佈「波地」將於下月一日開始接受團體租用，而馬會品牌高級經理（體育及社區）李德能希望此場地可成本地體壇場地的供應鏈。

籌備超過五年，耗資2,500萬元興建的沙田馬場「波地」，位於沙田馬場看台停車場2樓平台，內有1個5人足球場、2個籃球場和1個排球場，而場地於非賽馬日早上10時至晚上10時開放。

馬會於五年前提出在沙田馬場內連接第二座看台及港鐡馬場站的平台廣場改建有蓋社區體育場地建成這個籃足排場地都有上蓋的「沙田馬場波地」，而李德能表示希望波地在本地體育場地供應鏈上可發揮到獨特及針對性作用。

雖然「波地」的5人足球場只設少量觀眾席，但各場都就有電子計分牌、電子儲物櫃、水機和淋浴間等設施，另外，各場的場地是貼近正式國際賽使用物料。德能說：「港隊訓練場與正式比賽場地大多不同，而此場以國際賽地面鋪成，球員習慣在此場可減少適應上有問題，以減劣勢。」

「沙田馬場波地」年初完工後，隨即進行測試，足總除在此場進行甲乙組5人聯賽，也安排不同代表隊在場訓練，當中籃球場已定位青訓場地，為杜絕炒場及濫用，場地只容許已登記體育團體、學校及慈善團體等，透過網上預約使用。詳情可於下月1日開始參閱網頁https://charities.hkjc.com/charities/chinese/jc-community-facilities/shatin-racecourse-sports-ground.aspx。

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