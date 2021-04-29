曼城周二在歐聯4強作客以2:1反勝巴黎聖日耳門（PSG），取得兩個作客入球有利球隊爭取首次打入歐聯決賽，而根據歐聯/歐冠盃的歷史數據，英格蘭球隊在兩回合淘汰賽作客的首回合勝出，最終全部順利晉級，對曼城無疑是好兆頭。

曼城反勝PSG後，各項賽事作客已18連勝，其間射人了46球而失了9球。另外，曼城今季在歐聯已連贏六場，是自1969/70球季的列斯聯以來，第一支在歐冠盃/歐聯單季六連勝的英格蘭球隊。

根據Opta的統計，歐冠盃/歐聯的兩回合淘汰賽中，英格蘭球隊過去47次在首回合客場贏出後，全部都順利過關，反勝PSG兼有兩個作客入球在手的曼城，首次晉身歐聯決賽似乎相當穩陣。

曼城是繼2016年（不敵皇家馬德里）後再次躋身歐聯4強，在領隊哥迪奧拿麾下則是第一次。哥帥賽後坦言曼城今場初時表現被動，但之後變得積極進取︰「面對麥巴比、尼馬、迪馬利亞並不容易。其後我們取得兩個入球，本來並可以再入一球。我對球隊表現很滿意但只完成了一半任務，還有90分鐘比賽，任何事情都可以發生。」

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