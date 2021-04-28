周三上演的歐聯4強首回合賽事，作客的曼城在半場落後一球下，憑奇雲迪布尼及馬列斯於下半場先後建功，以2:1反勝最後10人應戰的巴黎聖日耳門（PSG），爭取晉身歐聯決賽佔有優勢。

主場的PSG是開賽後積極搶攻，僅2分鐘尼馬便在禁區內施射被曼城門將艾達臣摩拉斯沒收。尼馬在13分鐘再於禁區內左路勁射又被撲出，但PSG 2分鐘後終打開紀錄，由馬昆奴斯哥利亞接應迪馬利亞開出的角球頂入而領先1:0。曼城要到42分鐘才真正有入球機會，惟菲爾科頓接應貝拿度施華傳送後的射門被基羅拿華斯撲出，完半場PSG領先曼城1:0。

換邊後，PSG有機會拉開比數，基利安麥巴比在禁區內右路地波傳中，馬高華拉堤在門前欲鏟射但踢不到皮球。PSG錯失機會後形勢逆轉，61分鐘，奇雲迪布尼在12碼點附近倒掛僅僅高出，但這名比利時球星在64分鐘為曼城扳平，他接應隊友傳球後將球傳入禁區，皮球彈地後入網，曼城追成1:1平手。

71分鐘，伊祖沙古爾侵犯菲爾科頓，曼城獲得罰球，馬列斯主射破網助客軍超前成2:1。6分鐘後，伊祖沙古爾從後攔截根度簡而領紅被逐，PSG少踢一人，在領隊哥迪奧拿麾下首次打入歐聯4強的曼城結果以2:1擊敗PSG而先下一城。次回合將於下周三在曼徹斯特進行。

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