由皇家馬德里外借至阿仙奴的西班牙中場丹尼施巴路斯日前接受訪問時表示，自己喜歡西甲多於英超，因此今季結束租借合約後將會離開阿仙奴。

施巴路斯2019年被皇馬外借至阿仙奴，並且獲得阿仙奴延長租借期一年。雙方的合約將於今季結束後屆滿，這位24歲西班牙中場近日接受一家西班牙電台訪問時就透露，下季不會繼續效力兵工廠：「今季我的表現不及上季穩定，雖然英超是一個很有競爭性和完整的聯賽，但老實說我始終較喜歡西甲，它更適合我。而且對我和皇馬來說，再次延長租借期也是很困難的事。」

這位西班牙國腳又透露，希望能夠重返母會貝迪斯效力：「今年8月我將踏入25歲，我希望到一家需要我而且能夠讓我有穩定上陣時間的球隊效力。我一值都很喜歡貝迪斯，也是他們的球迷，他們每場比賽我都有觀看，而且我覺得比歷連尼是一位很好的教練。」

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