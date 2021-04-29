曾奪得20項男單大滿貫錦標的瑞士球王費達拿，將會捐出多件在職業生涯內使用過的物品作慈善拍賣，希望能為他名下的慈善基金，籌募大約150萬鎊（約1,617萬港元）。

拍賣會將於6月23日舉行，當中包括20件重點珍藏，包括費達拿2007年溫網決賽擊敗拿度時用過的球衣及球拍、在2009年法網決賽擊敗蘇達寧，贏得個人唯一一次法網冠軍時用過的球衣及球拍，以及他在12年溫網決賽出場時穿着的那件經典白色毛衣，預計這批拍賣品的成交價，將介乎3,000鎊至7萬鎊。

除此之外，主辦單位亦會在由6月23日至7月14日舉行的網上拍賣，推出大約300件入場門檻較低的藏品，例如是費達拿在個人第1,500場職業賽戴過的護腕，讓更多球迷有機會競購偶像的珍藏。

「這次拍賣的每一件物品，都代表着我職業生涯的一個時刻，活動讓我可以跟遍佈全世界的球迷，分享我的私人珍藏。」費達拿說。「更重要的是，拍賣所得收益都會撥歸費達拿基金會，繼續為南非與瑞士的兒童提供教育資源。」

負責今次活動的拍賣行預計，這批藏品最少也值100萬鎊（約1,078萬港元），最高更有望籌得150萬鎊善款。

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