F1賽會宣佈，由於疫情惡化，原定6月11至13日舉行的加拿大站將會取消，而這一站賽事將會移師土耳其站的伊斯坦堡舉行。

「我們很感激加拿大、魁北克與蒙特利爾當局，以及賽事承辦商近幾星期來，為爭取賽事能夠上演而付出的努力。我們很高興可以宣佈，F1已跟加拿大站續約兩年。」F1賽會發聲明說。「我們將會跟承辦商合作，確保手持20年及21年賽事門票的人士，可能得到退款，或者是換領明年賽事的入場券，我們很期待22年能在加拿大舉行比賽。」

由於疫情惡化，加拿大政府已收緊旅遊限制，要求所有入境人士強制隔制14日，令賽事無法進行，只好轉換場地。土耳其上季亦是F1其中一個賽站，平治車手咸姆頓更藉着贏得該站冠軍，提前奪得個人第七個車手總冠軍。

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